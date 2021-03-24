حمودة: تضمين علاوة الزوجة والأبناء في الميزانية

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، الأربعاء، أن اللامركزية ضامن أساسي لتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال حمودة، خلال المؤتمر الصحفي الأول له، إن حكومة الوحدة سلّمت الميزانية العامة إلى مجلس النواب تمهيدا لاعتمادها، مضيفا أن الحكومة ضمت علاوة الزوجة والأبناء إلى ميزانية عام 2021.

وأكد حمودة أن أولويات الحكومة الحالية تتركز على إعادة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة ويجب أن تكون قوية وذات سيادة وفي ذات المستوى مع نظرائها من دول العالم.

وبشأن لقاحات كورونا، أشار حمودة إلى أن وصولها إلى ليبيا سيكون قريبا جدا، لكن عادة لا يتم الالتزام بالمواعيد لأسباب منها تجارية وعمليات الشحن.

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