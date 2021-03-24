القيادة العامة ناعية الورفلي: طالته أيدي “الغدر والخيانة”

نعت القيادة العامة للجيش الوطني، مساء الأربعاء، الرائد في قوات الصاعقة محمود الورفلي الذي اغتيل بوابل من الرصاص في بنغازي، الأربعاء.

ووصفت القيادة العامة، الورفلي، في بيان، بـ”الشهيد”، وقالت إن أيدي “الغدر والخيانة” تقف وراء مقتله، وإنه كان “مثالا للشجاعة والفداء” في المعارك ضد “الخوارج التكفيريين”.

وتقدمت القيادة العامة بالتعازي والمواساة لذويه ولكل قبائل ورفلة وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.

وأفادت مصادر لـ”218″ بأن عملية الاغتيال تمت قرب جامعة العرب الطبية، حيث أقدم شخص مجهول يستقل مركبة على إطلاق وابل من الرصاص على الورفلي الذي كان يستقل مركبة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن مرافقا للورفلي فارق الحياة على الفور، فيما تم نقل الورفلي على وجه السرعة إلى مركز بنغازي الطبي إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية