ليبيا الان

“الصاعقة” تنعى الورفلي وتطالب بالكشف عن مغتاليه

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نعت القوات الخاصة  “الصاعقة” التابعة للجيش الوطني، الرائد محمود الورفلي الذي قام مسلحون مجهولون في بنغازي -مساء الأربعاء- باغتياله قرب جامعة العرب الطبية بوابل من الرصاص .

وتقدمت القوات الخاصة بالتعزية باسم آمرها ومنتسبيها عبر بيان أعربت من خلاله  عن ثقتها في قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات (الجريمة البشعة في حق أحد رموز القوات الخاصة في نضالها في الحرب على الارهابيين لسنين طوال) -حسب تعبير البيان.

وأكدت القوات الخاصة أن كل منتسبيها في أعمالهم وفي ثكناتهم العسكرية، نافيةً كل الشائعات التي وصفتها بــ (المغرضة الداعية لزعزعة الأمن والاستقرار وشق الصفوف) مشددةً على أنها ستظل تقدم الصورة الحسنة في الانضباط العسكري واقتداءً بقيادتها المتمثلة في القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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