هدية: اغتيال محمود الورفلي مفبرك

أخبار ليبيا 24

قال مدير المكتب الإعلامي لمليشيا البنيان المرصوص، أحمد هدية، أن خبر وفاة الرائد محمود الورفلي مفبرك وغير صحيح.

وأوضح هدية في تغريدة له عبر تويتر، أن الغرض من نشر الخبر وتأكيده بهذه السرعة لكي يصدق الجميع أنه مات، لتتغير أوراقه الشخصية ليغادر البلاد.

وتابع هدية المتحدث السابق باسم “فجر ليبيا”، ” ننتظر تأكيدا غير قابل للتزوير لو يحبوا نصدقوهم”.

يشار إلى أن الرائد الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي تعرض اليوم الأربعاء إلى عملية اغتيال عبر استهدافه بوابل من الرصاص أصاب رأسه وأنحاء متفرقة من الجسم قرب جامعة العرب الطبية بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي شرق البلاد.