عبد الرزاق العرادي عن “الورفلي”: أفضى إلى ما قدم.. واليوم عيد

سارع عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، لإعلان شماتته في مقتل المقدم محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، التابعة للجيش الوطني الليبي.

وقال العرادي عن مقتل ‎الورفلي، في تدوينة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “كنت أتمنى أن يقف أمام العدالة الأرضية لكنه اليوم يقف أمام العدالة الإلهية، عند من لا يظلم عنده أحد”.

وأضاف العرادي: “أفضي إلى ما قدم واليوم هو يوم عيد عند أبناء وأزواج وأمهات ضحاياه.. هكذا هي الدنيا”.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدين بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارات الإسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.