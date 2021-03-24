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عبد الرزاق العرادي عن “الورفلي”: أفضى إلى ما قدم.. واليوم عيد

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سارع عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، لإعلان شماتته في مقتل المقدم محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، التابعة للجيش الوطني الليبي.

وقال العرادي عن مقتل ‎الورفلي، في تدوينة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “كنت أتمنى أن يقف أمام العدالة الأرضية لكنه اليوم يقف أمام العدالة الإلهية، عند من لا يظلم عنده أحد”.

وأضاف العرادي: “أفضي إلى ما قدم واليوم هو يوم عيد عند أبناء وأزواج وأمهات ضحاياه.. هكذا هي الدنيا”.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدين بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارات الإسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هو شهيد بفتاوى اهم المراجع الاسلامية التى تصف الاخوان المفلسين بانهم خوارج عن الاسلام ويكفى راى الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء بالسعودية فهو قتل الخوارج شر خلق الله من اهوانك كلاب النار وقتل على يديهم فهو والقذافى والسادات وصدام شهداء لانهم قتلوا على يد كلاب النار ياحمار ﻻفانت يهودى رايك شاذ يسخر منه الجميع
    بنص حديث رسول الله المتفق عليه فان مثواه الجنة وله اجر عظيم يوم القيلمة لانه قتل الخوارج بامر رسول الله وقتل شهيدا على يديه
    عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ‏.‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏”‏ سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏”‏ ‏.‏ متفق عليه

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