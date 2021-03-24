أحمد هدية: خبر وفاة «الورفلي» مفبرك من أجل تهريبه خارج البلاد

زعم مدير المكتب الإعلامي لمليشيا «البنيان المرصوص»، أحمد هدية، أن خبر وفاة الرائد محمود الورفلي مفبرك وغير صحيح.

وادعى «هدية» في تغريدة له عبر «تويتر»، بقوله: «إن الغرض من نشر الخبر وتأكيده بهذه السرعة لكي يصدق الجميع أنه مات، لتتغير أوراقه الشخصية ليغادر البلاد».

وواصل مدير المكتب الإعلامي لمليشيا «البنيان المرصوص» والمتحدث السابق باسم «فجر ليبيا»، «ننتظر تأكيدا غير قابل للتزوير لو يحبوا نصدقوهم».

وأكد العقيد ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة، مقتل المقدم محمود الورفلى أحد رموز القوات الخاصة، وقال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلى احد رموز القوات الخاصة.. إنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ولقي محمود الورفلي مصرعه اليوم في مدينة بنغازي ونقل أخيه أيمن إلى العناية المشددة، بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا.

وشيع أهالي مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، جثمان الرائد محمود الورفلي إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري.