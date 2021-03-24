ليبيا الان

بشير السويحلي متجاهلا بيان القيادة العامة: لماذا لم يوصف الورفلي بـ”الشهيد”

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استغل بشير السويحلي، نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عملية اغتيال المقدم محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، التابعة للجيش الوطني الليبي، في التدليس لمحاولة رسم نظرية المؤامرة.

وعلق السويحلي في تدوينة على “فيسبوك”، على تشييع أهالي بنغازي جثمان الورفلي في مقبرة الهواري، متسائلا: ‏”لماذا يتم دفن ‎الورفلي الآن وتحت جُنح الظلام في ‎بنغازي؟”.

وعلى الرغم من إتمام مراسم الدفن للورفلي كما سبق لمثيلتها مع اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش الليبي، الذي وافته المنية في نوفمبر الماضي، إلا أن السويحلي واصل فرض نظرياته قائلا: “لماذا لم تقم مراسم دفن رسمية للورفلي كونه شخصا عسكريا وليس ‎مدنيا؟”،

وتجاهل السويحلي نعي القيادة العامة للورفلي، زاعما أن هناك “حالة التكتم على واقعة الاغتيال من قبل إعلام الرجمة وكأن الورفلي شخص عادي ولا وزن له”، متسائلا: “لماذا لم يتم وصف الورفلي بـالشهيد في إعلام الرجمة (وسائل الإعلام التابعة للقوات المسلحة)؟”.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدينة بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارة إسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • بنص حديث رسول الله المتفق عليه فان مثواه الجنة وله اجر عظيم يوم القيلمة لانه قتل الخوارج بامر رسول الله وقتل شهيدا على يديه
    عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ‏.‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏”‏ سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏”‏ ‏.‏ متفق عليه

    رد

  • لو اردت ان تموت شهيد يابن ابوسحلية وينطبق عليك رسوب الله عن قتل الخوارج وانه لو ادركهم لقتلهم قتل عاد لاخترت احد كلاب النار من الاخوان شر خلق الله وتقتله لن اقول لك اقتل ابوك السويحلى بل هناك من هو خروف ومعادى لابوك يمكن القيام بالواجب معهم مثل الحشرى والحيوان صوان وااكلب العرادى فابواب ااجنة مفتوحة امامك وبتصوص قطعية ..طوبى لمن قتلهم وقتلوه ..

    رد

  • مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)

    رد