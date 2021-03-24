عبد الباسط غويلة عن اغتيال الورفلي: قُتل من قتل الصالحين

أبدى عبد الباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، شماتته في مقتل المقدم محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، التابعة للجيش الوطني الليبي.

وعلق غويلة على وفاة الورفلي، في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “‏(فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) قُتل من قتل الصالحين، قُتل الشقي المدعو محمود الورفلي، ويقول المثل الليبي يا قاتل الروح وين تروح”.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدينة بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارة إسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.