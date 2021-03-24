حمودة: لا يمكن لأي دولة الاستقامة دون جيش قوي يحمى أراضيها

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، الأربعاء، أن توحيد المؤسسة العسكرية هام ولا يمكن لأي دولة الاستقامة دون جيش قوي يحمى أراضيها، مطالبا بضرورة خروج كافة المرتزقة لضمان سيادة ليبيا.

وقال حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقد في طرابلس، إن حكومة الوحدة سلّمت الميزانية العامة إلى مجلس النواب تمهيدا لاعتمادها، مضيفا أن الحكومة ضمت علاوة الزوجة والأبناء إلى ميزانية عام 2021.

وتابع، “إن اللامركزية ضامن أساسي لتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين”، مؤكدا أن أولويات الحكومة الحالية تتركز على إعادة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة الأجانب.

وأشار حمودة، إلى أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة ويجب أن تكون قوية وذات سيادة وفي ذات المستوى مع نظرائها من دول العالم.

وأكد حمودة بأن وصول لقاحات كورونا إلى ليبيا سيكون قريبا جدا، لكن عادة لا يتم الالتزام بالمواعيد لأسباب منها تجارية وعمليات الشحن.