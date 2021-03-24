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عبد المالك المدني عن مقتل الورفلي:‏ زعيم الاغتيالات في بنغازي تم اغتياله

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى عبد المالك المدني، الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» المنحل، شماتته في مقتل المقدم محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، التابعة للجيش الوطني الليبي.

وعلق المدني على وفاة الورفلي، في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “‏زعيم الاغتيالات في بنغازي تم اغتياله”.

وأضاف: “مصادر من بنغازي تُؤكد اغتيال المطلوب للجنائية الدولية المجرم محمود الورفلي بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في مدينة ‎بنغازي”.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدينة بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارة إسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • دز فى الجنائية الدولية التى لا تستطع محتكمة مجرم حرب حقيقى صهيونى او امريكى ارتكب مجازر ضد المسلمين وتريد محاسبة من قتل دواعش قطعوا رؤوس زملائه العسكريين فاقتص منهم
    بنص حديث رسول الله المتفق عليه فان مثواه الجنة وله اجر عظيم يوم القيلمة لانه قتل الخوارج بامر رسول الله وقتل شهيدا على يديه
    عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ‏.‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏”‏ سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏”‏ ‏.‏ متفق عليه

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