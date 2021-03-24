عبد المالك المدني عن مقتل الورفلي:‏ زعيم الاغتيالات في بنغازي تم اغتياله

أبدى عبد المالك المدني، الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» المنحل، شماتته في مقتل المقدم محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، التابعة للجيش الوطني الليبي.

وعلق المدني على وفاة الورفلي، في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “‏زعيم الاغتيالات في بنغازي تم اغتياله”.

وأضاف: “مصادر من بنغازي تُؤكد اغتيال المطلوب للجنائية الدولية المجرم محمود الورفلي بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في مدينة ‎بنغازي”.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدينة بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارة إسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.