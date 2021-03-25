تصريحات متبادلة تؤكد تواصل الخلافات التركية الفرنسية

مازالت الخلافات الفرنسية التركية تخرج إلى الواجهة مع كل حدث يتجدد في أحد البلدين، آخرها ما صرّح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول سعي أنقرة للتدخل في الانتخابات الفرنسية المقبلة.

وفي أول رد تركي قال لمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إنه يأمل من ماكرون في تصحيح تصريحاته معتبرا أنها تضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين داعيا إلى تقديم الإثباتات على هذه الاتهامات.

وأضاف جليك على هامش مؤتمر صحفي، الأربعاء، على هامش المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، أن “تصريحات ماكرون التي اتهم فيها تركيا أنها تستخدم مسجدا هناك (في فرنسا) مثل حديقتها الخلفية، لا تمت للواقع بصلة، وهي لغة المتطرفين والفاشيين في أوروبا”.

كما قال المسؤول التركي “نأمل أن يصحح ماكرون تصريحاته، فلا نية لدينا للتدخل في الشؤون الداخلية أو الانتخابات في أي دولة أخرى”.

يذكر أن الرئيس الفرنسي، قد حذّر في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مما سمَّاه “محاولات تدخُّل” من جانب تركيا، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، التي ستجرى في 2022.

وكانت الخلافات الفرنسية التركية قد عرفت توترا كبيرا في عدد من الملفات من بينها الملف الليبي والخلاف التركي مع اليونان والتحركات العسكرية في المتوسط، رغم أن هذا التوتر عرف هدوءا في الفترة الأخيرة.