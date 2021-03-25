المشري لـ«الورفلي»: عند الله تجتمع الخصوم

أبدى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، شماتته في مقتل المقدم محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، التابعة للجيش الوطني الليبي.

ونشر المشري صورة للورفلي، بتدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “إِلى الديّانِ يَومُ الدينِ نَمضي… وَعِندَ اللَهِ تَجتَمِعُ الخُصومُ”.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدينة بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارات الإسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.