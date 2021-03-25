اليوم.. وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا يزورون طرابلس

يتوجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى العاصمة الليبية طرابلس غدا مع نظيريه الألماني هيكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان، وذلك في إطار مهمة أوروبية تهدف إيطاليا من خلالها إلى تقديم نفسها كمحاور له أولوية لحكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

من جهته، لن يذهب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى ليبيا، فيما ينبغي أن يتوجه إلى طرابلس في الأسابيع المقبلة، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

فيما لا يزال جدول أعمال زيارة اليوم في مرحلة الإعداد، ولكن بالتأكيد ستكون هناك محادثات مع الدبيبة، وربما لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد منفي خارج طرابلس.