“وراء كل خطوة أم”.. احتفالية في زليتن بمناسبة “عيد الأم والطفل”

نظم فرع الشؤون الاجتماعية زليتن بالتعاون مع منظمة “قادرون” للتنمية والسلم المجتمعي احتفالية احتضنها المسرح الوطني بمناسبة اليوم العالمي للأم والطفل تحت عنوان ” وراء كل خطوة أم”

حضر الاحتفالية عميد البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي ومندوب عن مكتب حماية الأسرة والطفل الخمس وعضوة المجلس البلدي الخمس “عن المرأة” وممثلون عن المنظمات والمؤسسات المدنية، حيث تخللت الاحتفالية عروض مدرسية وتم خلالها تكريم عدد من الأطفال الأيتام وأطفال غسيل الكلى.

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