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“وراء كل خطوة أم”.. احتفالية في زليتن بمناسبة “عيد الأم والطفل”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم فرع الشؤون الاجتماعية زليتن بالتعاون مع منظمة “قادرون” للتنمية والسلم المجتمعي احتفالية احتضنها المسرح الوطني بمناسبة اليوم العالمي للأم والطفل تحت عنوان ” وراء كل خطوة أم”

حضر الاحتفالية عميد البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي ومندوب عن مكتب حماية الأسرة والطفل الخمس وعضوة المجلس البلدي الخمس “عن المرأة” وممثلون عن المنظمات والمؤسسات المدنية، حيث تخللت الاحتفالية عروض مدرسية وتم خلالها تكريم عدد من الأطفال الأيتام وأطفال غسيل الكلى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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