رئيس الوزراء الإيطالي: ندافع عن مصالحنا الوطنية في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أنه سيزور ليبيا في 6 أو 7 أبريل، مشدداً على أن “موقف إيطاليا في ليبيا يتمثل في دعم الحكومة المؤقتة وضمان إجراء انتخابات في ديسمبر، واحترام وقف إطلاق النار.

وقال دراجي، في مجلس الشيوخ الإيطالي، إن إيطاليا تدافع في ليبيا والبحر المتوسط عن مصالحها الوطنية وتعاونها الدولي في المجال الأمني مع شركائها الاستراتيجيين، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أنه إذا كانت هناك مصالح متضاربة لا يجب أن يكون لدى إيطاليا شك في الدفاع عن مصالحها الوطنية ولا الخوف تجاه أي شريك.

وتابع دراجي: “يبدو لي أنني أظهرت دائماً في حياتي استقلالًا شديدًا في الدفاع عن القيم الأساسية لأوروبا والأمة”.