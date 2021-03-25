آمر “اللواء 444 قتال”: السفاح الورفلي أسرف في القتل والله يقتص منه اليوم

أبدى محمود حمزة آمر “اللواء 444 قتال” بمنطقة طرابلس العسكرية، شماتته في مقتل المقدم محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، التابعة للجيش الوطني الليبي.

وعلق حمزة على مقتل الورفلي، في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “إنَّ اللهَ ليُملِي للظّالم حتّى إذا أخذه لم يفلته”.

وأضاف حمزة: “السّفّاح والمجرم محمود الورفلّي، الذي أسرف في القتل وانتهك الحرمات واستباح الأعراض بدون وجه حقّ، نصّب نفسه القاضي والجلّاد على العباد، يقتصّ منه الله عزّ وجل اليوم وينتقم سبحانه لعباده المستضعفين”.

وأردف: ” سنّةُ اللهِ عز وجل باقيةٌ في خلقه لا تتبدّل ولا تتغيّر والجزاءُ من جنسِ العمل ولا يظلِمُ ربّك أحدا”.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدينة بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارة إسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.