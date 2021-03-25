فريق طبي يصل من طرابلس لدعم طواقم مركز العزل بالجفرة

خاص/218

وصل إلى بلدية الجفرة -الأربعاء- الفريق الطبي المكلف من اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا والتابعة لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، للالتحاق بمركز العزل السريري لبلدية الجفرة الكائن بمستشفى ودان القروي، قادماً من طرابلس .

يتكون الفريق من “5” عناصر طبية، طبيبان للعناية الفائقة و ثلاثة فنيي عناية فائقة وتخدير وسيداومون العمل في مركز العزل لمدة “15” يوماً بغرض رفع المعاناة عن الطاقم الطبي بالمركز، الذي أُنهك تماماً بسبب قلة عدده والضغط المتواصل والمتزايد عليه في الفترة الأخيرة حيث يعمل لقرابة “8” أشهر دون تبديل أو راحة تذكر، إضافةً إلى إصابة بعضهم بالفيروس جراء الاحتكاك المتواصل مع المصابين .

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الجفرة بمدنها وبلداتها الخَمس قد شهدت في الأسابيع الثلاث الماضية ازدياد حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس خاصةً في فئة كبار السن مِن مَن تخطى اعمارهم الستين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية