دورة لتدريب القضاة حول نزاعات انتخابات المجالس البلدية

شهد فندق كورنتيا، في طرابلس – الأربعاء- انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لعدد من أعضاء الهيئات القضائية “قضاة”، حول نزاعات انتخابات المجالس البلدية تحت إشراف قسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتعاون مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وبتنظيمٍ من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) وتستمر ليومين متتاليين-وفقاً لما أوردته وزارة العدل.

تستمر الدورة لمدة يومين متتاليين وتتمحور أعمال الورشة حول استعراض ومناقشة القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية، من قبل مجموعة من الخبراء المختصين في هذا المجال، وكذلك القرارات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية .

وستشتمل الدورة على تدريب المشاركين عملياً عبر محاكاة لعملية الاقتراع أثناء تنظيم انتخابات المجالس البلدية بدورتها الثانية وبيان كيفية الفرز والعد وتجهيز أوراق الاقتراع وملء نماذج النتائج وتعبئة المواد وعدها في محطات الاقتراع، إضافةً إلى تسليم المواد الحساسة وغير الحساسة للجان الفرعية باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية .

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