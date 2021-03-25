اغتيال محمود الورفلي المثير للجدل في ليبيا

شهدت مدينة بنغازي، شرق ليبيا، مساء الأربعاء، اغتيال محمود الورفلي المقدم في قوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي، بإطلاق وابل من الرصاص عليه داخل سيارته من سيارة أخرى يستقلها مجهولون، مما أدى إلى وفاته على الفور مع شقيقه أيمن الورفلي الذي كان يقود السيارة.

وأكدت مصادر في مركز بنغازي الطبي أن الورفلي “توفي نتيجة إصابته برصاصات متفرقة في جسده، تسببت بوفاته قبل الوصول إلى المستشفى، الذي يقع على بعد أمتار قليلة من موقع تنفيذ عملية الاغتيال”.

وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة (الصاعقة) العقيد ميلود الزوي، “مقتل المقدم في القوات الخاصة محمود الورفلي على يد مسلحين مجهولين”.

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وطالب الزوي جميع منسوبي القوات الخاصة بالتحلي بـ “الانضباط وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتن”.

ودعا إلى “اتباع التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة وآمر القوات الخاصة حتى تظهر نتائج التحقيق في عملية اغتيال الورفلي”، الذي وصفه بأنه “أحد رموز القوات الخاصة الليبية”.

ويعتبر محمود الورفلي من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في ليبيا خلال العقد الماضي، بعدما قبض عليه إبان الثورة الليبية في بنغازي، وهو يستعد لقيادة مجموعة من الموالين للنظام السابق للقيام بأعمال معادية للثورة، في ما عرف وقتها بقضية كتيبة “نداء ليبيا”، التي سجن على إثرها لسنوات.

وعاد الورفلي إلى واجهة الأحداث بعد ذلك بسنوات حين برز كقيادي في الجيش الليبي خلال الحرب ضد الجماعات المسلحة في بنغازي.