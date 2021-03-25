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سرقة أسلاك كهرباء بطول 2700 متر في طرابلس وزليتن

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع حوادث سرقة لأسلاك كهرباء في مناطق بطرابلس وزليتن.

وسطت مجموعات خارجة عن القانون على أسلاك ضغط عالي بطول 900 متر في عين زارة، كما سرقت أسلاك ضغط عالي بطول 300 متر بمنطقة طريق المطار، وأسلاك ضغط عالي بطول 1500متر بمنطقة زليتن، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وقالت الشركة إنها «ضاقت ذرعا» بهذه الاعتداءات المتكررة، التي تسببت في انقطاع الخدمة عن العديد من المنازل، داعية الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية «من العبث الكبير التي تتعرض له جراء تلك الأعمال الإجرامية اليومية».

وأخلت مسؤوليتها عن ما تسببه هذه الاعتداءات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على المواطنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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