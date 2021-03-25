الدرسي: الانتخابات ستتم في موعدها بإصرار المجتمع الدولي وقيادة أمريكية

توقع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي اليوم الخميس أن تتم الانتخابات في موعدها ليس بإدارة ليبية بل بإصرار المجتمع الدولي وبقيادة أمريكية.

وقال الدرسي لـ”أخبار ليبيا24″ إن المبعوث الأممي الجديد في إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن أكد على ضرورة إيجاد قاعدة دستورية أو إطار دستوري لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضح عضو هيئة صياغة الدستور أنه كان من الأجدر الاستفتاء على الدستور ليصبح قاعدة دستورية حقيقية من صنع الشعب الليبي لكن المدة المنصوص عليها لن تكون سبيلاً لذلك مالم تعطى حكومة الوحدة الوطنية فرصة أكبر مما تم الاتفاق عليه.

وتابع الدرسي :”في تصوري الاستفتاء على الدستور هي مسألة أخرى مستحيلة، وأعتقد اللجوء إليها أمام الإصرار من قبل المجتمع الدولي الدافع نحو إجراء الانتخابات في موعدها”.