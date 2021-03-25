أحمد هدية: خبر وفاة “الورفلي” مفبرك من أجل تهريبه خارج البلاد

زعم مدير المكتب الإعلامي لمليشيا «البنيان المرصوص»، أحمد هدية، أن خبر وفاة الرائد محمود الورفلي مفبرك وغير صحيح.

وادعى «هدية» في تغريدة له عبر «تويتر»، بقوله: «إن الغرض من نشر الخبر وتأكيده بهذه السرعة لكي يصدق الجميع أنه مات، لتتغير أوراقه الشخصية ليغادر البلاد».

وواصل مدير المكتب الإعلامي لمليشيا «البنيان المرصوص» والمتحدث السابق باسم «فجر ليبيا»، «ننتظر تأكيدا غير قابل للتزوير لو يحبوا نصدقوهم».

وأكد العقيد ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة، مقتل المقدم محمود الورفلى أحد رموز القوات الخاصة، وقال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلى احد رموز القوات الخاصة.. إنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقد اغتيل محمود الورفلي اليوم في مدينة بنغازي وبرفقته أيمن الورفلي بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا، ومن بعده رفيقه أيمن الورفلي .

وشيع أهالي مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، جثمان الرائد محمود الورفلي إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري.