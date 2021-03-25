بشير السويحلي: التخلص من “الورفلي” تمّ بنفس أساليب “القذافي”

زعم بشير السويحلي، نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، والذي يقدم نفسه للقنوات على أنه “محلل سياسي”، أنه “تم التخلص من الرائد محمود الورفلي بنفس أساليب القذافي”، على حد تعبيره.

وقال «السويحلي» المؤيد للغزو التركي على ليبيا عبر تغريدة له على تويتر، “على غرار نفس أساليب القذافي في التخلص من الضباط والمسؤولين الذين بدأوا يشكلون خطرًا أو عبئا على نظامه، تم التخلص من الورفلي بعدما انتهى دوره،بعد أن كان أداة البطش الدموي لمنظومة حفتر وأعدم العشرات على الهواء مباشرة في مشهد مكرر لإعدامات نظام القذافي للطلبة في الجامعات”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “في السبعينيات والثمانينيات، نهاية بالإعدامات الشهيرة في بني وليد في بداية التسعينيات”، على حد قوله.

وأردف؛ “إذًا انتهى الورفلي في عملية تورطت فيها مخابرات إقليمية بشكل واضح، وانتهى معه لغز كبير حول العديد من الاغتيالات السرية والإعدامات، وبالتحديد مِن من كان يتلقى التعليمات لتنفيذ ما فعله؟”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن الرائد محمود الورفلي كان قد اغتيل أمس الأربعاء، في مدينة بنغازي وبرفقته أيمن الورفلي بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا، ومن بعده رفيقه أيمن الورفلي .

وشيع أهالي مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، جثمان الرائد محمود الورفلي إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري