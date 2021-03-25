وزراء خارجية 3 دول أوروبية يصلون طرابلس اليوم

تحشيدٌ أوروبيٌ لدعم ليبيا مع دخولها مرحلة جديدة بتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لأول مرة منذ نحو سبعة أعوام من الانقسام؛ باتت ملامحه واضحة، مع زيارة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا إلى طرابلس، اليوم الخميس.

ويصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رفقة نظيريْه الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس؛ في زيارة تهدف إلى التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة، وفقاً لما صرح به “دي مايو”.

ومن المقرّر أن يُجري الوزراء الأوروبيّون الثلاث محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حول جملة قضايا مشتركة، في مقدمتها الهجرة غير القانونية، والتعاون الاقتصادي.

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