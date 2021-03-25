العالمية لخريجي الأزهر بزليتن تنظم محاضرة حول الاعتدال في الإسلام

أقام مكتب المنظمة العالمية لخريجي الازهر فرع ليبيا بمدينة زليتن بزاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر الفيتوري، محاضرة بعنوان (الدين الإسلامي القويم المعتدل)، تناولت مسائل عدة منها الوسطية والاعتدال في الإسلام منهجًا وسلوكًا وعملًا وعدم التشظي والخلاف والتفرقة بين المسلمين عامة.

وكما تناولت المحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ عبدالسلام ميلاد اشميلة، فضل شهر شعبان والاستعداد لشهر الصيام وما فيه من أفضال عديدة مثل الصدقة والصيام والصلاة وصلة الرحم وحسن الجوار، كما تم التطرق إلى جمع صف الليبيين وحقن الدماء وحرمتها وترشيد الشباب نحو إعمار الوطن والمساهمة في بناءه.

وتبادل الحاضرون مناقشات عدة مع فضيلة الشيخ عبدالسلام ميلاد أشميلة وفضيلة الشيخ علي أحمد أشميلة مدير مكتب المنظمة العالمية لخريجي الازهر بمدينة زليتن الأسئلة والحوارات حول المفاهيم الصحيحة في الإسلام وتفنيد بعض الشبهات.

وقدم مدير مكتب المنظمة العالمية لخريجي الازهر بمدينة زليتن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر وفضيلة الشيخً أكرم فرج الجراري رئيس مجلس ادارة المنظمة العالمية لخريجي الازهر فرع ليبيا على مجهوداتهم المباركة للرفع من كفاءة الدارسين العلم الشرعي بمختلف المستويات، وأوصت المحاضرة على جمع الليبيين تحت راية واحدة يجتمع فيها كل أبناءه نحو مسيرة البناء والإعمار.