موسكو: يجب الحفاظ على أموال الليبيين وليس الإثراء على حسابهم

ليبيا- طالب المندوب الروسي الدائم بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الشركات الغربية بالحفاظ على ممتلكات الليبيين بدل الإثراء على حسابهم.

وأشار نيبينزيا خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء تابعتها صحيفة المرصد إلى أهمية الحوار حول ضمان استقرار عمل القطاع النفطي في ليبيا كأحد مكونات عملية التطبيع في البلاد، مع العلم أن موارد البلاد الطبيعية تعد ملكًا لجميع مواطنيها.

وأكد نيبينزيا أهمية إعادة الأمور إلى نصابها في الشؤون الاقتصادية والمالية في ليبيا، معربًا عن قلق موسكو من زيادة عدد الطلبات التي تتلقاها الأجهزة المعنية بمجلس الأمن الدولي، للتصرف بجزء من الأصول الليبية المجمدة، من أجل خدمة من يطالبون بالتصرف في أموال الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية