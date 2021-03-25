«العشيبي”: شتان بين رائحة “شهداء قنفوذة الزكية” ورائحة “الورفلي” 

أظهر حمد العشيبي، الناطق باسم ما يسمى بـ«تجمع قادة ثوار ليبيا»، شماتته في اغتيال الرائد محمود الورفلي، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي ونهاية حتمية، مهنئًا عائلته وواصفًا نفسه بأنه أحد ضحاياه،
وزعم «العشيبي»، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا، قائلًا: ” كنت أحد ضحايا محمود الورفلي، حيث قتل شقيقي الشيخ علي العشيبي و5 من مرافقيه”. مردفًا؛ “أبارك لأمهات الشهداء اللاتي سقط أبنائهن على يد هذا المجرم الذي قتلهم وصفاهم بدم بارد على مرأى ومسمع من العالم، دون أن تحرك حكومة الوفاق آنذاك ساكنًا”، بحسب كلامه.
وطالب «العشيبي» أهالي بنغازي بالخروج في جنازة الورفلي ومحاولة استنشاق رائحته، ومقارنتها برائحة شهداء قنفوذة،قائلًا: “شتان بين هذا المجرم وبين شهداء قنفوذة الذين دافعوا عن العرض والأرض ولم يهدموا البيوت ولم يقوموا بتصفيات أو بقتل أي شخص في الميدان أو حتى نبش القبور”. بسحب ادعائه.
وختم حديثه، مواصلا خطابه لأهالي بنغازي بأن “الفرصة أمامكم قولوا نحن غلطانين مش عيب الإنسان يغلط قولوا مشينا وراه الظالم نحسابوه منقذ طلع شيطان” على حد زعمه.
تجدر الإشارة إلى أن الرائد محمود الورفلي كان قد اغتيل أمس الأربعاء، في مدينة بنغازي وبرفقته أيمن الورفلي بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا، ومن بعده رفيقه أيمن الورفلي .
وشيع أهالي مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، جثمان الرائد محمود الورفلي إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري.
أضف تعليقـك