«العشيبي”: شتان بين رائحة “شهداء قنفوذة الزكية” ورائحة “الورفلي” 

أظهر حمد العشيبي، الناطق باسم ما يسمى بـ«تجمع قادة ثوار ليبيا»، شماتته في اغتيال الرائد محمود الورفلي، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي ونهاية حتمية، مهنئًا عائلته وواصفًا نفسه بأنه أحد ضحاياه،

وزعم «العشيبي»، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا، قائلًا: ” كنت أحد ضحايا محمود الورفلي، حيث قتل شقيقي الشيخ علي العشيبي و5 من مرافقيه”. مردفًا؛ “أبارك لأمهات الشهداء اللاتي سقط أبنائهن على يد هذا المجرم الذي قتلهم وصفاهم بدم بارد على مرأى ومسمع من العالم، دون أن تحرك حكومة الوفاق آنذاك ساكنًا”، بحسب كلامه.

وطالب «العشيبي» أهالي بنغازي بالخروج في جنازة الورفلي ومحاولة استنشاق رائحته، ومقارنتها برائحة شهداء قنفوذة،قائلًا: “شتان بين هذا المجرم وبين شهداء قنفوذة الذين دافعوا عن العرض والأرض ولم يهدموا البيوت ولم يقوموا بتصفيات أو بقتل أي شخص في الميدان أو حتى نبش القبور”. بسحب ادعائه.

وختم حديثه، مواصلا خطابه لأهالي بنغازي بأن “الفرصة أمامكم قولوا نحن غلطانين مش عيب الإنسان يغلط قولوا مشينا وراه الظالم نحسابوه منقذ طلع شيطان” على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن الرائد محمود الورفلي كان قد اغتيل أمس الأربعاء، في مدينة بنغازي وبرفقته أيمن الورفلي بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا، ومن بعده رفيقه أيمن الورفلي .

وشيع أهالي مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، جثمان الرائد محمود الورفلي إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري.