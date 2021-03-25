غوتيريش يعرب عن قلقه لعدم سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا- عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في مدينة سرت ومحيطها ووسط ليبيا.

موقف غوتيريش جاء في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن الدولي حصلت وكالة أنباء فرانس برس على نسخة منه وتابعت ما نشرت الوكالة بالخصوص صحيفة المرصد، ومن المنتظر أن يناقشها أعضاء المجلس. مبينًا وجود تحرك طفيف وغير كافٍ لسحب بعض المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف غوتيريش أن هؤلاء تم سحبهم من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة 50 كيلومترًا شرق المدينة، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية، معربًا عن أسفه لأنه لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها في وسط ليبيا.

وجدد غوتيريش دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار لضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير، مع الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ونشر تدريجي لبعثة مدنية غير مسلحة تراقب الاتفاق ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية