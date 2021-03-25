ليبيا الان

“هيومن راتس”: وضع حقوق الإنسان في ليبيا غير مستقر

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة أن تضمن حكومة الوحدة الوطنية إجراء انتخابات 24 ديسمبر بصورة حرّة وعادلة، وإعطاء الأولوية العاجلة لسيادة القانون، والعدالة، والمساءلة.

وقالت المنظمة: الانتخابات الحرة والعادلة تتطلّب بيئةً خاليةً من الإكراه، أو التمييز، أو ترهيب الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى حماية حرية التعبير والتجمع.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال غير مستقر؛ لاستمرار أزمة النزوح الجماعي واكتشاف المقابر الجماعية، واستهداف المباني الحيوية.

وترى المنظمة أن “مسؤولية الانتهاكات المنهجية التي تشمل احتجاز الآلاف تعسفيًا لفترات طويلة، والإخفاء القسري، والتعذيب؛ تقع على الجماعات المسلحة التي تعمل في ظلّ الإفلات من العقاب، والسلطات الحالية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك