العربي أبو بكر: يجب فتح تحقيق دقيق في حادثة اغتيال «الورفلي»

أكد الخبير السياسي والأكاديمي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، أن القيادة العامة للجيش الليبي، لابد أن تفتح تحقيقا دقيقا في حادثة اغتيال المقدم محمود الورفلي.

وقال الورفلي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اختلفنا أو اتفقنا مع المرحوم محمود الورفلي؛ فهو فرد من أفراد المؤسسة العسكرية وعلى القيادة العامة فتح تحقيق دقيق بشأن حادثة الاغتيال فهناك كثير من الصفحات تحاول أن تنسب لنفسها معرفتها بحادثة الاغتيال قبل وقوعها وهي تهلل لذلك”.

وأضاف “محمود هو ابن القوات الخاصة وتربي في حضنها والناس تنتظر الحقيقة والإجابة عن السؤال من هي الجهة التي تقف وراء اغتيال المقدم محمود”.

وكان العقيد ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة، قد أكد مقتل المقدم محمود الورفلى أحد رموز القوات الخاصة، وقال على حسابه بموقع فيسبوك أمس الأربعاء: “نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلى أحد رموز القوات الخاصة.. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقد اغتيل محمود الورفلي أمس الأربعاء في مدينة بنغازي وبرفقته أيمن الورفلي بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا، ومن بعده رفيقه أيمن الورفلي.

وشيع أهالي مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، جثمان الورفلي إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري.