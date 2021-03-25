مودرن ديبلوماسي: على بايدن عدم الوقوع في الفخ الذي وقع فيه أوباما في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي عودة الديبلوماسية الأميركية في عهد جو بايدن لمتابعة ملفات مهمة ومنها ملف ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الولايات المتحدة في عهد بايدن مطالبة بتجاوز أخطاء الماضي إبان عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي أقر بفداحة خطأ التدخل الأميركي في شؤون ليبيا عام 2011، الذي تسبب بإغراق البلاد في حروب واضطرابات اقتصادية لا تنتهي.

وأضاف التقرير أن إدارة بايدين مطالبة ولضمان عدم الوقوع في ذات الفخ الذي وقعت فيه نظيرتها في عهد أوباما بوضع خطة عمل ملموسة وطويلة الأجل، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنية بالأزمة الليبية، لإنهاء هذه الأزمة المعقدة، وهو الأمر الصعب لكنه ليس بالمستحيل.

ترجمة المرصد – خاص

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