تقرير مالطي: لا بد أن تكون مالطا صادقة مع ليبيا وتعمل على بنائها واستقرارها

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مالطا توداي” الضوء على الدور المطلوب لعبه من قبل السلطات المالطية خلال الفترة الحالية بعد التطورات الأخيرة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن مالطا مدعوة للاستفادة بشكل أكبر من مقعدها في الاتحاد الأوروبي وصداقتها للدفع باتجاه تحقيق السلام للشعب الليبي، وتعزيز الدعم الأوسع للشراكة بين الاتحاد ليبيا، وإعادة إحياء جميع آليات الشراكة مع هذا البلد.

وأضاف التقرير أن ليبيا اليوم مهيئة بشكل أكبر لتكون في إطار اتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و14 دولة إفريقية، مع إمكانية لعب مالطا دورًا في ذلك؛ فضلًا عن وجوب تبنيها الدعوة إلى اتخاذ مجموعة من تدابير بناء السلام التي تقدم الدعم السياسي للانتقال الديمقراطي.

وأوضح التقرير أن واحدًا من أهم الأمثلة العملية لهذه التدابير هو توسيع نطاق عملية إيريني المكلفة حتى الآن بمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، مع تدريب ومساعدة قطاع عريض من الخدمات الليبية من الأمن إلى خفر السواحل والإدارة العامة.

وشدد التقرير على وجوب عدم سلوك مالطا سلوكَ الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بشكل سلبي لتحقيق مصالحها، وإن كان ذلك على حساب استمرار السلام الحالي، لينصبَّ اهتمام المالطيين عوضًا عن ذلك على المساعدة في بناء ليبيا حديثة تعمل بشكل جيد وتوفر الرخاء لمواطنيها.

وأضاف التقرير أن مبادرة تقديم فرص تعليمية من الحكومة المالطية للطلبة الليبيين مهمة في إطار التعاون المنهجي مع ليبيا، ما يتطلب تعزيز هذا المنهج في مجالات أخرى، منها الرعاية الصحية والمصارف والتمويل والسياحة لاستكشاف سبل التعاون الإبداعي لتأتي الاستثمارات تباعًا بعد ذلك.

وأكد التقرير إمكانية لعب مالطا دورًا محوريا لتقليل المخاطر على عملية السلام في ليبيا، عبر القيام بواجبها في مكافحة تهريب النفط في المياه المالطية وغسيل الأموال، فالتهريب والغسيل يمولان الحروب الداخلية. مشيرًا إلى أن الصداقات تقوم على على الصدق والقرارات الجريئة.

ترجمة المرصد – خاص

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