وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا في طرابلس للقاء الدبيبة

أفادت مصادر إعلامية، صباح اليوم الخميس، بوصول وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الى العاصمة طرابلس.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، فأن دي مايو يرافقه خلال الزيارة كل من نظيريه الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لودريان، في مهمة أوروبية تهدف إيطاليا من خلالها لتقديم نفسها كمحاور ذي أولوية للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.

ومن المقرر انعقاد اجتماع للوزراء الأوروبيين مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بمقر مجلس الوزراء بطرابلس، لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا، وذلك لما يمثله استقرار ليبيا من أهمية لأوروبا، لاسيما إيطاليا.