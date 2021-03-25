ليبيا الان

وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا في طرابلس للقاء الدبيبة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفادت مصادر إعلامية، صباح اليوم الخميس، بوصول وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الى العاصمة طرابلس.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، فأن دي مايو يرافقه خلال الزيارة كل من نظيريه الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لودريان، في مهمة أوروبية تهدف إيطاليا من خلالها لتقديم نفسها كمحاور ذي أولوية للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.

ومن المقرر انعقاد اجتماع للوزراء الأوروبيين مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بمقر مجلس الوزراء بطرابلس، لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا، وذلك لما يمثله استقرار ليبيا من أهمية لأوروبا، لاسيما إيطاليا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • العدوان الثلاثي على ليبيا ـ وهم غير مرحب بهم بسبب جرائم الحرب ـ ووجودهم دليل على تورط المدعو دبيبة في جرائم رشاوي وتعاملات غير قانونية بتهريب النفط وتجارة البشر والعمال الافارقة ـ لأوروبا ـ ومحاولة إقصاء القانون الشرعي الليبي لأدارة المحاسبة ـ والاعتماد على دول خارجية للوصول للحكم والسلطة بصورة غير قانونية وإقصاء الرأي الليبي العام .

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