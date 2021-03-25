جلسة رقمية: ليبيون يطالبون بإشراك الشباب والمرأة في المصالحة الوطنية

عقد مجموعة من الشباب والنساء من حقوقيين ونشطاء مدنيين وإعلاميين ومدونين وأكاديميين وممن هم فاعلين في مدنهم في العمل المؤسساتي، أمس الأربعاء، جلسة على منصة الزوم تحت عنوان المصالحة الوطنية الحقيقة ودورها في السلم الاجتماعي.

وتضمنت محاور الجلسة إشراك الشباب والمرأة في المصالحة الوطنية الحقيقة وإيجاد أرضية حقيقة لهذه المصالحة مبنية على الاحترام المتبادل لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية والإملاءات الدولية، ودور وسائل الإعلام في إعادة اللحمة الاجتماعية المفككة بمعالجات واقعية ونبذ خطاب الكراهية.

ونسقت المجموعة فيما بينهم على أن ينتقل هذا اللقاء إلى خطوات عملية على أرض الواقع يلتقوا في لقاء وطني تصالحي يكون بذرة للمصالحة الليبية الليبية.

كما أوصت الجلسة بعدم استيفاء الحق بالذات ورفض كل الأعمال الانتقامية وترك اخذ الحق ورد المظالم بالقانون، وتحميل الحكومة مسؤولية جبر الضرر وتعويض المواطنين، إضافة إلى التوصية بإيقاف خطاب الكراهية في وسائل الإعلام والعمل على خطاب اعلامي موحد يدعوا للمصالحة والسلم الاجتماعي.