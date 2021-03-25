“الإعلام الحربي”: القوات المسلحة لن تهنأ حتى تقتص من قاتلي محمود الورفلي 

طالبت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بعدم الانجرار وراء ما يتم نشره عبر صفحات الإخوان الممولة وقنواتهم المدعومة من تركيا.

وقالت شعبة الإعلام، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إنه ” لايزال الإخوان يمارسون ألعابهم القذرة عبر خلاياهم النائمة ، ومخابرات الأتراك الأنجاس، من خلال ممارساتهم لخلط الصفوف وضرب النسيج الاجتماعي وإفقاد ثقة المواطن بالقوات المُسلحة”.

وتابع؛ البيان أن “شعبة الإعلام الحربي تنوّه بعدم الانجرار وراء ما يتم نشره عبر صفحات الإخوان الممولة وقنواتهم المدعومة من تركيا”، مؤكدًا أن “فقيد الوطن المقدم / محمود الورفلي هو أحد أبناء القوات المُسلحة ، وأن قواتكم المسلحة لن تهنأ حتى يقتص من قاتليه”.

تجدر الإشارة إلى أن المقدم محمود الورفلي كان قد اغتيل أمس الأربعاء، في مدينة بنغازي وبرفقته أيمن الورفلي بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا، ومن بعده رفيقه أيمن الورفلي .

وشيع أهالي مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، جثمان الرائد محمود الورفلي إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري.