ليبيا على موعد مع أجواء باردة وأمطار متفرقة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الفرصة مازالت قائمة لهطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر هذا اليوم، على بعض مناطق شمال ليبيا، خاصةً على الشمال الشرقي، مع أجواء باردة نسبيًا على اغلب المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

• الطقس: هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر هذا اليوم على بعض المناطق، خاصةً على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة هذا اليوم، وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 19) مْ وتسجّل اعتدالاً نسبيًا بداية من يوم السبت على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

• الطقس: هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر على أغلب المناطق الساحلية، خاصةً على الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.

• درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13 – 18) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: مشمس إلى قليل الغيوم.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل يوم السبت إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 23) مْ وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجًا من يوم السبت على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: مشمس إلى قليل الغيوم.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 23 ) مْ

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