السائح يبحث مع السفير البريطاني أوجه الدعم للانتخابات القادمة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن والوفد المرافق له بحضور عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحث اللقاء مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، إضافة إلى استعراض التحضيرات لتوقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك على هامش هذه الزيارة، حيث تتناول الاتفاقية سبل دعم المفوضية لإنجاز الاستحقاق القادم من خلال مشروع بيبول.