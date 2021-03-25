ليبيا الان

ألمانيا تدعو لإخراج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير الخارجية الألماني: نجدد الدعوة لخروج جميع المسلحين الأجانب من ليبيا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نشطاء منظمات المجتمع الليبي وكذلك سفراء الدول الغربيه الذين يطالبون باخراج القوات التركيه والمرتزقه السوريين من الاراضي الليبيه يحرجون في ادبيبه ايما احرج بصفته رجل تركيا في حكومة الوحله الوطنيه فادبيبه ملتزم الصمت وكيف له الكلام عن أجلاء المستعمر فالذي أوكل له رئاسة الحكومه هو اردوغان وأستيفاني فلأردوغان علي ادبيبه أفضال كثيره اولها ترشيحه وحتي قبل ترشيحه فكيف يريدون لادبيبه تخبيش وجه صاحبه والقول له بغليظ العباره أخرج قواتك يا اردوغان فليبيا حره وكيف تكون ليبيا حره وأحد اقاليمها واقع تحت الاحتلال التركي ويدار من قبل السفير التركي

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