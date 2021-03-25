ألمانيا تدعو لإخراج المرتزقة من ليبيا

وزير الخارجية الألماني: نجدد الدعوة لخروج جميع المسلحين الأجانب من ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وزير الخارجية الألماني: نجدد الدعوة لخروج جميع المسلحين الأجانب من ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
نشطاء منظمات المجتمع الليبي وكذلك سفراء الدول الغربيه الذين يطالبون باخراج القوات التركيه والمرتزقه السوريين من الاراضي الليبيه يحرجون في ادبيبه ايما احرج بصفته رجل تركيا في حكومة الوحله الوطنيه فادبيبه ملتزم الصمت وكيف له الكلام عن أجلاء المستعمر فالذي أوكل له رئاسة الحكومه هو اردوغان وأستيفاني فلأردوغان علي ادبيبه أفضال كثيره اولها ترشيحه وحتي قبل ترشيحه فكيف يريدون لادبيبه تخبيش وجه صاحبه والقول له بغليظ العباره أخرج قواتك يا اردوغان فليبيا حره وكيف تكون ليبيا حره وأحد اقاليمها واقع تحت الاحتلال التركي ويدار من قبل السفير التركي
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