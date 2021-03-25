«مكافحة الأمراض»: 912 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1220 شخصا ووفاة 9 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 24 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (362).

واستلم المركز عدد (4731) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (852) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1700) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (457) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (137) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (41) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (100) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (416) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (98) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (24) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (23) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (73) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (35) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (29) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (117) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (138) عينة، المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (93) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (384) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3819) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (912) عينة موجبة لفيروس كورونا (702 جديدة + 210 مخالطة)، بينما بلغت نسبة حالات كورونا الموجبة (19.3 %)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 306 حالة جديدة

عدد 58 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 59 حالة جديدة

3.سوق الخميس امسيحل

عدد 6 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 13 حالة جديدة

5.ترهونة

عدد 4 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 28 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 10 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

8.السواني بن ادم

عدد 14 حالة جديدة

9.المنشية الجميل

عدد 11 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

10.ككلة

عدد 6 حالة جديدة

11.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

12.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 22 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

14.الماية

عدد 20 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 7 حالة جديدة

16.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

17.اسبيعة

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

19.الزاوية المركز

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

20.القلعة

عدد 16 حالة جديدة

21.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

22.سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

23.الشاطئ

عدد 41 حالة جديدة

24.غدامس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

25.يفرن

عدد 13 حالة جديدة

26.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

27.درج

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

28.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

29.نالوت

عدد 13 حالة جديدة

30.درنة

عدد 3 حالة جديدة

31.صرمان

عدد 8 حالة جديدة

32.قصر بن غشير

عدد 9 حالة جديدة

33.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

34.غريان

عدد 33 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

35.الخفرة

عدد 4 حالة جديدة

36.سرت

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.الكفرة

عدد 6 حالة جديدة

38.اجدابيا

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

39.السائح

عدد 9 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

40.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

41.جادو

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

42.طبرق

عدد 11 حالة جديدة

43.تاورغاء

عدد 4 حالة جديدة

44.الزنتان

عدد 24 حالة مخالطة

45.الزهراء

عدد 8 حالة جديدة

46.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

47.ظاهر الجبل

عدد 6 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1220 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 921 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في درنة

3.عدد 5 حالات في الشاطئ

4.عدد 52 حالة في ترهونة

5.عدد 6 حالات في اجدابيا

6.عدد 35 حالة في سرت

7.عدد 60 حالة في مصراته

8.عدد 14 حالة في ظاهر الجبل

9.عدد 25 حالة في سبها

10.عدد 25 حالة في اسبيعة

11.عدد 5 حالات في الخمس

12.عدد 4 حالات في القلعة

13.عدد 6 حالات في الزنتان

14.عدد 8 حالات في غريان

15.عدد 21 حالة في الزاوية المركز

16.عدد 32 حالة في سوق الخمس امسيحل

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالات الوفاة

1.عدد 2 حالة في درنة

2.عدد 2 حالة في الشاطئ

3.عدد 2 حالة في جادو

4.عدد 1 حالة في اجدابيا

5.عدد 1 حالة في سرت

6.عدد 1 حالة في الخمس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 155232

2.الحالات النشطة : 10008

3.المتعافين : 142633

4.الٍوفيات : 2591