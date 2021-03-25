ليبيا الان

“المنفي” يصل القاهرة في أول زيارة رسمية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في زيارة هي الأولى على المستوى العربي، منذ تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، مقاليد السلطة التي تقود البلاد مؤقتًا؛ بدأ رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، زيارة رسمية إلى مصر.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد توجه إلى القاهرة، في أول زيارة رسمية منذ تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، “الدبيبة” في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وقال رئيس الحكومة الليبية إن علاقات البلدين تتسم بالطابع الاستراتيجي، وإن ليبيا ستحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في المرحلة القادمة.

ويستقبل “السيسي”، “المنفي” ونائبه، حيث يجري المسؤولان مباحثات مع أبرز المسؤولين المصريين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مرحبا بك يامنفى فى قصر الاتحادية مع قاهر الخرفان الذى قبض على الجاسوس محمد مرسى من قفاه بهذا القصر ووضعه فى مكانه الصحيح بالسجن الا ان نغق ودخل فى نفق مظلم فى قبر يرى فيه مقعدة من النار

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