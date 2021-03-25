“المنفي” يصل القاهرة في أول زيارة رسمية

في زيارة هي الأولى على المستوى العربي، منذ تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، مقاليد السلطة التي تقود البلاد مؤقتًا؛ بدأ رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، زيارة رسمية إلى مصر.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد توجه إلى القاهرة، في أول زيارة رسمية منذ تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، “الدبيبة” في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وقال رئيس الحكومة الليبية إن علاقات البلدين تتسم بالطابع الاستراتيجي، وإن ليبيا ستحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في المرحلة القادمة.

ويستقبل “السيسي”، “المنفي” ونائبه، حيث يجري المسؤولان مباحثات مع أبرز المسؤولين المصريين.

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