«الدرسي»: الانتخابات في ليبيا ستتم في موعدها بإصرار المجتمع الدولي وبقيادة أمريكية

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي، إن “الاستفتاء على الدستور هي مسألة أخرى مستحيلة، وأعتقد اللجوء إليها أمام الإصرار من قبل المجتمع الدولي الدافع نحو إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف «الدرسي»، في تصريحات صحفية، أنه “كان من الأجدر الاستفتاء على الدستور ليصبح قاعدة دستورية حقيقية من صنع الشعب الليبي لكن المدة المنصوص عليها لن تكون سبيلاً لذلك مالم تعطَ حكومة الوحدة الوطنية فرصة أكبر مما تم الاتفاق عليه”.

وتابع؛ “أتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها ليس بإدارة ليبية بل بإصرار المجتمع الدولي وبقيادة أمريكية”.

وأوضح أن “المبعوث الأممي الجديد في إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن أكد على ضرورة إيجاد قاعدة دستورية أو إطار دستوري لإجراء الانتخابات في موعدها”.