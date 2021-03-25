«السايح» يشهد توقيع اتفاقية بين الأمم المتحدة وبريطانيا حول مفوضية الانتخابات

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومة المملكة المتحدة اليوم الخميس، اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

وأوضح الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات، على فيسبوك، أن “رئيس الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، شهد مراسم توقيع الاتفاقية.

ووقع من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير مكتب البرنامج (UNDP) جيراردو نوتو، فيما وقّع عن جانب حكومة المملكة المتحدة سفير المملكة لدى ليبيا السيد نيكولاس هوبتن.

وحضر مراسم التوقيع عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التحضيرات، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.