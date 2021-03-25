بوريل للدبيبة: هناك أهمية لاستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على أهمية استمرار وقف إطلاق النار، لافتًا إلى استعداد الاتحاد لتقديم الدعم في إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

القاهرة – سبوتنيك. وقال بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 25 مارس/آذار، إن ” الممثل السامي بوريل اقترح العمل معًا في المجالات التي يمكن أن يقدم فيها الاتحاد الأوروبي الخبرة في التحضير للانتخابات الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر 2021 المتوقعة في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي”.

وأضاف البيان أن “الممثل السامي بوريل تبادل مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا، وتعزيز مؤسساتها الموحدة، وضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، تسلمت السلطة بشكل رسمي منتصف الشهر الجاري، خلال مراسم رسمية بين السلطة الجديدة و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

وتزامن ذلك الانقسام مع تواجد عناصر “إرهابية” (محظورة في روسيا الاتحادية) ومقاتلين أجانب بحسب الأمم المتحدة مع انتهاكات لحظر توريد السلاح المفروض على البلاد.