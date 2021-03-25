مصادر: إعادة فتح السفارة المصرية في ليبيا "خلال أسابيع"

كشفت مصادر ليبية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى، الأربعاء، محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أكد فيها إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس خلال أسابيع، لافتا إلى ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وذكرت مصادر ليبية لـ”سكاي نيوز عربية”، أن المباحثات بين عبد الفتاح السيسي ومحمد المنفي، تناولت دعم المسار السياسي وتطبيق خارطة الطريق.

وأضافت أن الرئيس المصري أكد إعادة فتح سفارة بلاده في ليبيا خلال أسابيع، مجددا الدعوة لإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

من جانبه، أكد المنفي “التزام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري”.