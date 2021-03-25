الترجمان: الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في السلوك التركي تجاه المرتزقة في ليبيا

ليبيا – رأى رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان أن التصريحات الأمريكية الأخيرة ستكون فاعلة في ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما تعاني منه تركيا داخليًا وخارجيًا جعلها تحاول قدر الإمكان إرسال رسائل ودية لمحاولة نسيان تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته بأنهم لم يحضروا إلى ليبيا ليخرجوا منها.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أوضح أن الأمور مختلفة الآن؛ فالدعوة الأمريكية التي صادفت ضغطًا أوروبيًا، بالإضافة إلى الموقف المصري والخطوط الحمراء التي وضعتها القاهرة، ستجعل أردوغان يخضع لترحيل المرتزقة من ليبيا، متوقعًا مناورات من الرئيس التركي ليحتفظ بقاعدة الوطية غربي ليبيا، وقاعدة معيتيقة في طرابلس، وبعض غرف عملياته في مصراتة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في السلوك التركي تجاه المرتزقة في ليبيا، وتجاه قواتها المنتشرة من مصراتة حتى زوارة إلى جنوب غرب طرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية