اليسير: ملف إخراج المرتزقة من ليبيا سيكون اختبارًا كبيرًا للإدارة الأمريكية الجديدة

ليبيا – رأى رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبدالمنعم اليسير أن ملف إخراج المرتزقة من ليبيا سيكون اختبارًا كبيرًا للإدارة الأمريكية الجديدة، التي هي على دراية كاملة بأن إخراجهم ليس بيد الأطراف الليبية وحدهم، وإنما يتعلق بالمناورات الروسية – التركية الهادفة لتغيير خارطة النفوذ في المنطقة.

اليسير توقع في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن تضغط الإدارة الأمريكية على تركيا للانسحاب من ليبيا، قائلًا: “إنه ليس من السهل التنبؤ بما سيفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مناورات للبقاء”.

وأشار اليسير إلى أنه ليس هناك خيار لحكومة الوحدة الوطنية إلا الاستجابة لنداءات الحكومة الأمريكية والفرنسية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، كونه مطلب أغلبية الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية