المنقوش تستقبل دي مايو وماس ولودريان

وصل إلى ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، وفدًا أوروبيًا عالي المستوى يضم وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، إيطاليا لويغي دي مايو والوفد المرافق لهم.

واستقبلت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الوفد الأوروبي، حسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على صفحته بموقع «فيسبوك».

ومن المقرر أن تعقد المنقوش مع الوزراء الأوروبيين الثلاثة في وقت لاحق اليوم، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا يتطرق إلى العلاقات الأوروبية- الليبية في ظل السلطة التنفيذية الجديدة التي تقود البلاد في المرحلة الراهنة وصولًا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كما أنها الثانية لوزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في أقل من أسبوع.

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