لجنة شؤون الخدمات العامة بمجلس الدولة تناقش آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية

ليبيا – عقدت لجنة شؤون الخدمات العامة بمجلس الدولة الاستشاري أمس الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الموضوعة على جدول الأعمال المعتمد من رئاسة اللجنة.

أعضاء اللجنة ناقشوا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال اجتماعهم مقترح الميزانية العامة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، وقد تم إعطاء مجموعة من الملاحظات والمقترحات عليها، وذلك بحضور خبراء ماليين استضافتهم اللجنة لإثراء النقاش بشأن هذا الملف، لتُعرض نتائجه بالجلسة القادمة للمجلس.

وتمت مناقشة آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية من خلال التصويت على المقترحات المعروضة على اللجنة.

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