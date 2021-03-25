ليبيا الان

لجنة شؤون الخدمات العامة بمجلس الدولة تناقش آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقدت لجنة شؤون الخدمات العامة بمجلس الدولة الاستشاري أمس الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الموضوعة على جدول الأعمال المعتمد من رئاسة اللجنة.

جانب من اجتماع لجنة شؤون الخدمات العامة بمجلس الدولة

أعضاء اللجنة ناقشوا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال اجتماعهم مقترح الميزانية العامة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، وقد تم إعطاء مجموعة من الملاحظات والمقترحات عليها، وذلك بحضور خبراء ماليين استضافتهم اللجنة لإثراء النقاش بشأن هذا الملف، لتُعرض نتائجه بالجلسة القادمة للمجلس.

وتمت مناقشة آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية من خلال التصويت على المقترحات المعروضة على اللجنة.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك