اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبريطانيا لدعم مشروع «بيبول» في ليبيا

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية دعم مشروع «بيبول» في ليبيا، مع مع حكومة المملكة المتحدة، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري للمشروع الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، صباح اليوم الخميس، حيث وقع الاتفاقية مدير مكتب البرنامج جيراردو نوتو مع سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويستهدف المشروع تنفيذ أعمال صيانة للمرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز للانتخابات، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاحها حين تجرى في ديسمبر من العام الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا