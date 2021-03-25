لودريان: يجب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي من طرابلس اليوم الخميس، إنه يجب فتح الطريق الساحلي لإتاحة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلس للسلطة في ليبيا.

يشار إلى أن وفداً أوروبياً عالي المستوى يضم وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، ووزير الخارجية الألمانية “هايكو ماس”، ووزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” والوفد المرافق لهم، وصل اليوم الخميس إلى العاصمة طرابلس، في مهمة أوروبية لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا.